هروب #جازان بدون شبكة اتصال أو إنترنت أحياناً

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المواطن- خالد الأحمد- جازان

دعا محافظ هروب، أحمد الفيفي شركات الاتصالات إلى توفير تغطية جيدة ومناسبة لشبكات الهاتف الجوال بمحافظة هروب السياحة.

وطالب الفيفي شركات الاتصالات “stc ، وموبايلي، وزين” بالعمل على تغطية محافظة هروب ومراكزها وقراها بشبكة اتصالات وتقوية الأبراج الموجودة حاليا ودعمها، حيث أن المحافظة والمراكز التابعة لها تعاني من ضعف عام في جميع الاتصالات، وبعض المراكز لا يوجد بها أي خدمة تذكر من الشركات الثلاثة.

وأضاف، أنه يتلقى يوميا عدة شكاوى من المشايخ والأهالي وطلاب المدارس والمعلمين، وكذلك السياح والزوار للمحافظة، عن ضعف الخدمة واختفائها إطلاقا في أوقات معينة، سواء اتصال أو شبكة الإنترنت الضعيفة، مشيرا إلى أنه لا توجد خدمات للجيل الثالث والرابع، علما أن أغلب الطلاب والطالبات والدارسين عن بعد بالجامعات من أكثر المحتاجبن لهذه الخدمة.

وناشد الفيفي المسؤولين في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بسرعة إيجاد حلول فورية لمشكلة الشبكات وتكليف شركات الاتصالات بتقوية الأبراج الموجودة وزيادة عددها في محافظة هروب ومراكزها، أسوة بالمحافظات الآخرى، نظرا للحاجة الماسة للخدمة.

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