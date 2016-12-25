هكذا يمكن أن نصبح #وطن_بلا_بدانة

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المواطن – عبد الرحمن دياب

تحت عنوان “وطن بلا بدانة”، نشر الحساب الرسمي لمدينة الملك سعود على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عدة نصائح للحد من البدانة، عبر هاشتاج حمل الجملة ذاتها، وذلك ضمن فعالية توعوية عن السمنة في متوسطة 48 للبنات.

وأوضح أنه من فوائد تخفيض الوزن الشعور بالنشاط والصحة والوقاية من الأمراض المرتبطة بالسمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم وداء السكري وأمراض القلب.

وأكد أنه يجب الابتعاد عن قوائم الحميات غير المدروسة الموجودة في بعض الكتب والمجلات، مع الالتزام بالنظام الغذائي المعد من أخصائي التغذية.

وتابع الحساب الرسمي ضمن سلسلة نصائحه: “النظام الغذائي لايعطي النتائج المتوقعة إذا لم يرافقه نشاط رياضي متوازن فيجب الاهتمام بممارسة الرياضة بصورة منتظمة”.

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