هلال جدة باشر 31 حالة خلال فعاليات معرض الكتاب

هلال جدة باشر 31 حالة خلال فعاليات معرض الكتاب

2016/12/26
الساعة 1:06 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, المراسلون, حصاد اليوم
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المواطن – عبدالله النخالي – جدة

أُسدل الستار على معرض جدة الدولي للكتاب مساء الأحد بعد أن سجَّل حضوراً تجاوز الـ 800 ألف زائر.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد أن فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي، والفرق الراجلة التي كانت تتمركز في نقاط إسعافية داخل وخارج معرض الكتاب، وفي مسارات المعرض ، والساحات الخارجية، باشرت من يوم الخميس إلى نهاية آخر يوم بالفعاليات 31 حالة إسعافية.

وأضاف أبو زيد أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية لـ 31 حالة في الموقع، وخمس حالات نُقلت إلى مجمع الملك عبد الله الطبي.


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