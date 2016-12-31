هلال جدة يباشر 21 حالة إسعافية في احتفالية الاتحاد

المواطن – عبدالله النخالي – جدة

أنهت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة هذا اليوم مشاركتها في تغطية المباراة الاحتفالية بين نادي الاتحاد السعودي وأتلتيكو مدريد الإسباني، والتي أقيمت بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ” الجوهرة “، بمناسبة مرور تسعين عامًا على تأسيس نادي الاتحاد السعودي.

وقد تضمنت مشاركة الهيئة في الاحتفالية تواجد 16 فرقة ما بين فرقة إسعافية، وفرق استجابة متقدمة بالإضافة إلى تواجد غرفة التحكم والقيادة، وقد باشرت الفرق الإسعافية (21) حالة إسعافية تم علاجها في الموقع ولم تستدعِ نقلها إلى منشأة طبية، وكانت الفرق الإسعافية قد تواجدت منذ وقت مبكر في مداخل الملعب، والطرق المؤدية إليه بالإضافة إلى تواجد بعض الفرق الإسعافية داخل المدرجات عند المداخل والمخارج، بالإضافة إلى مشاركة 8 فرق إسعاف بسيارات قولف لمباشرة الحالات بأرضية الملعب وذلك للتعامل مع الحالات الطارئة لا سمح الله.

هذا ما أكده المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أبوزيد لـ”المواطن” حيث أوضح أن الفرق الإسعافية تحركت قبل انتهاء الحدث بـ10 دقائق لتدعيم المراكز على الطرق التي تسلكها الجماهير عند مغادرتهم للمباراة تحسباً لأي طارئ .

كما تضمنت مشاركة الهيئة كذلك عرض رسائل توعوية من قبل إدارة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية تُبين أهمية الاتصال بالهلال الأحمر في الحالات الطارئة.

ويأتي هذا ضمن حرص المسؤولين في الهيئة على تنفيذ توجيهات القيادة الحكيمة بتسخير جميع الموارد لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين ، وانطلاقاً من دورها الاجتماعي والرياضي في التواجد في المناسبات التي يرتادها عدد كبير من أفراد المجتمع.