هلال جدة يستعد غداً بـ 16 فرقة و3 مراحل لمباراة الاتحاد وأتلتيكو مدريد

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المواطن – عبدالله النخالي – جدة

ضمن مجهودات هيئة الهلال الأحمر السعودي في تغطية كافة الفعاليات والأحداث الاجتماعية الثقافية والرياضية ، أنهت وحدة هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة خطة الاستجابة لتقديم الخدمات الطبية الإسعافية لتغطية المباراة المقامة بين فريقي الاتحاد السعودي، وأتلتيكومدريد الأسباني يوم الجمعة الموافق 1/4/1438هـ في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وذلك للاحتفال بمناسبة مرور تسعين عاماً على تأسيس نادي الاتحاد السعودي ، حيث ذكر المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبدالله أبو زيد أن الهيئة أنهت خطة تغطية الحدث حيث يبلغ عدد الفرق الإسعافية المشاركة في تغطية هذا الحدث ( 16 ) فرقة مابين فرقة إسعافية وفرق استجابة متقدمة، وتتمثل الخطة على ثلاث مراحل كالتالي :

المرحلة الأولى ما قبل المباراة وأثناء تدفق الجماهير للملعب.

1. تشغيل نقاط التجمع الخمس بالدور الأرضي والثالث والخامس.

2. تمركز الفرق الإسعافية وتغطية مداخل الملعب الستة الداخلية والخارجية.

3. تشغيل غرفة التحكم والقيادات داخل الملعب.

4. توفير التموين الطبي والدعم اللوجستي الغذائي للمشاركين .

المرحلة الثانية أثناء المباراة.

1. تمركز 8 مسعفين على عربات القولف بأرضية الملعب .

2. سحب الفرق الإسعافية بعد انتهاء تمركزها في تغطية مداخل الملعب أثناء تدفق الجماهير وتدعيم مثيلاتها من الفرق في التوزيع على نقاط التمركز المحددة مسبقاً والمنصة الذهبية والفضية.

المرحلة الثالثة ما بعد انتهاء الحدث.

1. تم تحريك ثلاث فرق إسعافية قبل انتهاء الحدث بـ ( 10 دقائق ) للتمركز في المواقع التالية:

فرقة على كبري أبحر ، فرقة على كبري الصالة الملكية، وفرقة على كبري مدينة الحجاج ( طريق الحرمين )

2 . رفع الاستعداد والجاهزية بمراكز إسعاف أبحر ، طيبة ، ذهبان ، النعيم ، الخالدية ، شمال جدة والرحاب.

وأضاف أبو زيد أن ذلك يأتي ضمن حرص الهيئة النابع من توجيهات القيادة الحكيمة لتسخير جميع الموارد لخدمة المواطنين والمقيمين والزائرين لهذا البلد المعطاء.

هذا وتتمنى وحدة هيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة السلامة للجمهور الحاضر للمباراة ، وتهيب بالجميع الالتزام بتعليمات الجهات الأمنية المشرفة على الحدث والالتزام بتعليمات الأمن والسلامة .

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