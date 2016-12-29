هل تصدق؟.. مدير يصطحب موظفيه في رحلة عبر الكاريبي!!

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المواطن – وكالات

هل تتوقع أن يعرض عليك مديرك أن يصطحبك وفريق العمل في رحلة عبر الكاريبي لقضاء وقت بعيداً عن ضغوط العمل في محاولة منه للترفيه عن موظفيه؟!!

ربما يكون ذلك ضرباً من الخيال، إلا أن هذا تحقق فعلاً في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قرر رئيس شركة “بيرتش كابينيتس” المتخصصة بتصنيع الخزائن، غاري بيرتش، أن يصطحب جميع موظفيه الذين يبلغ عددهم أكثر من 800 شخص بمناسبة فترة الأعياد لرحلة في الكاريبي خلال شهر يناير المقبل.

وأعلنت الشركة، التي يقع مقرها في ولاية أيوا الأمريكية، عن الرحلة البحرية الفاخرة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلقة: “نحن متحمسون للإعلان عن إجازة كبيرة لشركتنا! سنغلق جميع مرافقنا من التاسع إلى الـ13 من يناير، لنبحر عبر منطقة البحر الكاريبي المشمسة! لم تكن لتكون هذه الرحلة ممكنة، دون عمل زملائنا الشاق في بيرتش! أعياداً سعيدة للجميع!”

وصرح الرئيس بيرتش لصحيفة “واترلو سيدار فولز كورير” عن الرحلة قائلاً: “سننطلق في الثامن من يناير. سيكون لدينا أربع طائرات مستأجرة تطير بنا إلى ميامي الأحد، لنمكث في فندق جميل من فئة الخمس نجوم. ثم الاثنين، سنستقل حافلة من الفندق إلى الميناء لنصعد على متن السفينة.”

كما شرح بيرتش لموظفيه أن الرحلة هي مكافأة لمساهمتهم في تحقيق أهداف الشركة هذا العام، بعد أن كان قد أعلن عن رغبته في القيام بالرحلة البحرية كحافز عمل في العام الماضي.

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