هل ستغرق الصين في الضباب؟

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المواطن – وكالات

ناشدت وزارة البيئة الصينية المناطق الشمالية، بالاستعداد لاتخاذ إجراءات طارئة، في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لموجة أخرى من الضباب الدخانيّ الكثيف.

وأوضحت الوزارة أنه من المتوقع أن تشهد منطقة بكين-تيانجين -هيبي ضبابًا كثيفًا، وكذلك منطقتي شاندونغ وخنان المجاورتين، كما أنه من المنتظر استمرار “أحوال طقس سيئة” في هذه المناطق حتى الخامس من يناير.

وطلبت من الحكومات المحلية اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من الانبعاثات في الوقت المناسب، لافتة إلى أنها سترسل 10 فرق للتأكد من تطبيق إجراءات الطوارئ، واتخاذ إجراءات ضد المزارع التي تنتهج “سلوكًا غير قانونيٍّ”.

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