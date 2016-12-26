هل يدخل راتب الزوجة في #برنامج_حساب_المواطن؟

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المواطن – الرياض

تساءل عدد من المواطنين عن موقف راتب الزوجة، وهل يتم أخذه في الاعتبار عند تقدير الدعم النقدي الذي سيحصل عليه المواطنين أصحاب الدخول المحدودة؟

وطرح المواطنون أسئلة حول معايير صرف الدعم في برنامج المواطن خاصةً فيما يتعلّق بقيمة الدعم، وعلاقته بدخل الأسرة.

وكانت وزارة العمل قد أعلنت، في وقتٍ سابق، أن دخل الأسرة هو المعيار الرئيسي للاستفادة من “حساب المواطن”.

كما قالت الوزارة إن هناك معايير للاستفادة من البرنامج، ومن بينها: “الاستهلاك الرشيد، ومستوى دخل الفرد”، فكلّما انخفض الاستهلاك زاد نصيب الفرد من الدعم النقدي.

وكانت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 تضمّنت أمثلةً توضيحية لكيفية حساب العائد النقدي الذي سيتم منحه للمستفيدين، حيث تم تقسيم المستفيدين لـ 3 فئات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط الذين سيستفيدون من البرنامج بشكلٍ جزئي، ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159.

ومن ضمن شروط “حساب المواطن” هو تقسيم الشرائح وفق 5 فئات، حيث جاءت الفئة الأولى ممَّن رواتبهم من صفر حتى 8699، والثانية من 8700 إلى 11999، والثالثة من 12000 إلى 15299، والرابعة من 15300 إلى 20159، فيما جاءت الشريحة الخامسة لمن لا يستحقون الدعم ممَّن رواتبهم فوق 20160، ولكن ما هي خصائص البدل النقدي؟

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