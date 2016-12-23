هنا.. أسماء المرشحين لوظائف مؤسّسة الحبوب بالرياض

هنا.. أسماء المرشحين لوظائف مؤسّسة الحبوب بالرياض

2016/12/23
الساعة 12:38 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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معلمات وظائف نسائية

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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، عن أسماء المرشحين مبدئيًّا لدخول المقابلة الشخصية، والبالغ عددهم (235) مرشحًا على الوظائف التي أعلنت عنها سابقًا، على (البند 105 ـ بند الرواتب المقطوعة)، في الإدارة العامة بالرياض، للوظائف التالية: “مهندس ميكانيكي – مهندس مدني – مهندس كهربائي – محاسب – أخصائي تمكين تقنية معلومات – محلل نظم – مبرمج”.

ودعت المؤسسة المرشحين للوظائف بالحضور حسب الموعد المحدد، وإحضار المستندات التالية: “الهوية الوطنية – السجل الأكاديمي – شهادة خبرة من التأمينات إن وجدت”.

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