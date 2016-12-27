هنا الحساب الموحّد لـ #الحملة_الشعبية_لإغاثة_الشعب_السوري

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المواطن – واس

بدأت اليوم، في جميع مناطق المملكة، الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري الشقيق التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله -، لتنضم بذلك إلى عددٍ من البرامج الإغاثية والمشروعات الإنسانية التي تقدّمها المملكة للّاجئين السوريين في الأردن، ولبنان، وتركيا، حيث بلغت قيمتها (886.822.957) ريال.

وخُصِّص لهذه الحملة حساب بنكي يمكن إيداع مبالغ التبرُّعات به بهدف تيسير عملية التبرُّع على المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة، وجاء هذا الحساب في البنك الأهلي برقم: (SA2310000020188888000100).

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