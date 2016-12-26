هيئة_الترفيه: نسعى لفتح شراكات استثمارية في القطاع

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المواطن – الرياض

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، أحمد الخطيب، عن توجُّهات الهيئة العامة للترفيه في مشاركة المواطن المستفيد في بناء استراتيجيتها، وفتح شراكات استثمارية مع العاملين في قطاع الترفيه في المملكة، وذلك ضمن ورشة عمل متخصّصة أعدّتها هيئة الترفيه بعنوان (معًا نبني قطاع الترفيه) لأخذ مرئيات عينة من جميع فئات المجتمع، ومشاركتهم الأفكار فيما يخص بناء قطاع الترفيه، وذلك يوم أمس في فندق (الريتز كارلتون) بالرياض.

وقال الخطيب، في الكلمة التي ألقاها في بداية الورشة، إن الهيئة قامت بدعوة أكثر من 130 مهتمًا ومستثمرًا بقطاع الترفيه لكي تبني خططها وتوجُّهاتها المستقبلية بمشاركة المجتمع، لأنهم هم العنصر الأساسي والمستفيد الأول من هذا القطاع، داعيًا الحضور لتقديم أفكارهم ومقترحاتهم، كما أبدى اعتزازه بعمله في هيئةٍ تهدف لإسعاد المجتمع وإثراء الحياة لكل الناس.

وكان الهدف الأساسي من هذه الورشة هو مشاركة المجتمع في عددٍ من المحاور لبناء هذا القطاع الجديد في المملكة، وسبل تفعيل دور الهيئة كداعمٍ لصناعة الترفيه، وفرص وآفاق الاستثمار في قطاع الترفيه، ومستقبل قطاع الترفيه، والتطلُّعات والآمال المرجوّة منه، إضافة إلى الممكنات التي يمكن الاستفادة منها للنهوض بالقطاع، والخيارات الترفيهية التي يمكن دعمها، وذلك بحضور الجهات الحكومية المعنية، والشركاء والمهتمين بهذا المجال، وعينات مختلفة من فئات المجتمع.

كما ذكرت الهيئة، في مطلع الورشة، أهم الإنجازات التي قامت بها حتى هذه اللحظة، وأنها مرّت بعدّة مراحل منذ تأسيسها، وصاحَب ذلك إطلاق برامج تجريبية تهدف إلى قياس أداء الجهات المشغلة في بعض المرافق، واستنباط وجمع بيانات من الأفراد، فيما تنوّعت هذه البرامج في عدّة مدن رئيسية في السعودية، وهي: الدمام، والرياض، وجدة، وعرض قدّم في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية برابغ، حيث وصل مجموع الحضور لهذه البرامج الترفيهية إلى أكثر من 105 ألف شخص، وتم تقديم 8 فعاليات وأكثر من 44 عرضًا ترفيهيًا منها الفني والثقافي، كما تم عمل هذه الورشة بإدارة وإشراف بعض موظفي الهيئة من شباب وشابات السعودية ممّا يدعو للفخر والامتنان بوجود كوكبة شابة تعمل لأجل صناعة القطاع وتطويره.

يذكر أن هذه الورشة هي إحدى الخطوات التي تعمل عليها الهيئة العامة للترفيه لوضع استراتيجية قطاع الترفيه في البلاد، وسيكون المدخل الأساسي فيها احتياج مختلف الفئات المستهدفة سواء كانت المستفيدة من برامج الهيئة ومشاريعها، أو بعض المستثمرين من رجال الأعمال، كما تعمل أيضًا على تجهيز روزنامة عام 2017 التي ستحتوي على أنشطةٍ ترفيهية مختلفة، وستشمل جميع المناطق، وسيعلن عنها مطلع العام القادم.

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