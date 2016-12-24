واشنطن تحذر مواطنيها المسافرين إلى مصر والأردن لهذه الأسباب

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المواطن – نت

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها المسافرين إلى مصر من تهديدات إرهابية، مشيرة إلى أن عدداً من التفجيرات وقعت هذا الشهر بينها هجوم على الكنيسة البطرسية الملحقة بكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس بالقاهرة أسفر عن مقتل 25 شخصاً على الأقل.

وقالت الوزارة إنه في حين تعزز مصر التواجد الأمني في المواقع السياحية بما في ذلك الأقصر وأسوان “يمكن أن تحدث هجمات إرهابية في أي مكان في البلاد”.

وأضافت أن على الأمريكيين تجنب السفر إلى الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء خارج منتجع شرم الشيخ.

كما حذرت وزارة الخارجية المسافرين إلى الأردن من تهديدات الجماعات الإرهابية بعد هجومين هناك في الآونة الأخيرة.

وقتل ما يربو على 12 شخصاً بينهم سائحة كندية في هجومين هذا الأسبوع في مدينة الكرك جنوب الأردن.

وقال تحذير السفر الذي أصدرته الخارجية: “تذكر وزارة الخارجية المواطنين الأمريكيين بأن المنظمات الإرهابية والمتطرفة عبرت عن رغبتها في تنفيذ هجمات تستهدف المواطنين الأمريكيين والغربيين في الأردن”.