والدان أمريكيان جوّعا أطفالهما للتخلص منهم 

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المواطن – نت

اتهمت شرطة ولاية بنسلفانيا الأمريكية زوجين في الولايات المتحدة بمحاولة تجويع أطفالهما الثلاثة حتى الموت لأن والدهم لم يعد يريد بقاءهم.

وقالت الشرطة إن رجالها وعاملين في المجال الاجتماعي بمقاطعة دوفين أنقذوا الأطفال – وهم طفلتان في الرابعة والخامسة وطفل في السادسة كانوا في حالة هزال – من أبويهم. ونقل الأطفال إلى أحد المستشفيات. ولم تتوافر على الفور تفاصيل عن حالتهم الصحية.

وذكرت الشرطة أن الأبوين هما جوشوا ويانت (33 عاماً) وبراندي ويانت (38 عاماً) وهما من هاليفاكس البلدة الصغيرة الواقعة على بعد 21 ميلاً شمالي هاريسبوغ عاصمة ولاية بنسلفانيا. وبحسب بيان الشرطة وجهت للأبوين 18 تهمة جنائية بينها تهم بالاعتداء الخطير والاحتجاز والتقييد غير القانوني وتعريض سلامة الأطفال للخطر.

واحتجز الزوجان في سجن مقاطعة دوفين. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانا قد طلبا أحداً للدفاع عنهما.