المواطن – الرياض
أعرب وزير التعليم الدكتور أحمد محمد العيسى عن تفاؤله بالنتائج التي ستصدر عن دراسة إعادة هيكلة الوظائف التعليمية.
وقال: نحن متفائلون بنتائج اللجنة التي ستحقق خدمة العملية التعليمية والمعلمين والمعلمات والوطن، وفقاً لـ”عكاظ”.
وزير التعليم متفائل بنتائج إعادة هيكلة الوظائف التعليمية
وزير التعليم متفائل بنتائج إعادة هيكلة الوظائف التعليمية
2016/12/23الساعة 2:22 مساءً
- فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن – الرياض
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