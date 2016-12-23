وزير التعليم متفائل بنتائج إعادة هيكلة الوظائف التعليمية

وزير التعليم متفائل بنتائج إعادة هيكلة الوظائف التعليمية

2016/12/23
الساعة 2:22 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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وزير التعليم أحمد العيسى

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المواطن – الرياض
أعرب وزير التعليم الدكتور أحمد محمد العيسى عن تفاؤله بالنتائج التي ستصدر عن دراسة إعادة هيكلة الوظائف التعليمية.
وقال: نحن متفائلون بنتائج اللجنة التي ستحقق خدمة العملية التعليمية والمعلمين والمعلمات والوطن، وفقاً لـ”عكاظ”.


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