وزير التعليم متفائل بنتائج إعادة هيكلة الوظائف التعليمية

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المواطن – الرياض

أعرب وزير التعليم الدكتور أحمد محمد العيسى عن تفاؤله بالنتائج التي ستصدر عن دراسة إعادة هيكلة الوظائف التعليمية.

وقال: نحن متفائلون بنتائج اللجنة التي ستحقق خدمة العملية التعليمية والمعلمين والمعلمات والوطن، وفقاً لـ”عكاظ”.