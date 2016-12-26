وزير الحرس الوطني يفتتح قرية التدريب الأمنية بخشم العان

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المواطن – الرياض

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، يوم الأربعاء المقبل حفل افتتاح “قرية التدريب الأمنية “بخشم العان بمدينة الرياض.

وسيقوم وزير الحرس الوطني بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لقرية التدريب الأمنية التي تهدف لرفع كفاءة التدريب وتعزّز نجاحه من خلال توسيع قاعدة التدريب الأمني والعمليات الخاصة لوحدات الحرس الوطني، ثم يستعرض مراحل تنفيذ المشروع الذي يقع على مساحة تقدّر بـ ٢٠٠ ألف متر مربع.

كما سيتم تقديم إيجاز عن مكونات القرية ومرافقها ، كما سيشاهد سموه فعاليات حية لتطبيقات عملية شاملة للتمارين الأمنية داخل القرية .

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