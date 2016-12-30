وزير عراقيّ يدعو لتعليم “الفارسية” في بلاده

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المواطن – نت

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، عبدالرزاق العيسى، إلى تعليم اللغة الفارسية في عموم العراق من خلال إقامة دورات وعدم الاختصار على العاصمة بغداد، في خطوة اعتبرت “سياسية”، رغم أن الوزير اختير على أساس أنه من التكنوقراط من قبل رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسميّة ” إرنا”، أن العيسى دعا خلال لقائه المستشار الثقافي الإيراني في العراق، إلى عدم التركيز على مدينة بغداد فقط في تعليم اللغة الفارسية، وإقامة دورات في كل مدن العراق، خصوصًا المحافظات الجنوبية”.

وبحسب الوكالة، بحث العيسى مع أباذري، التعاون التعليمي والجامعي، مشيدًا بدور إيران في مجال منح الزمالات الدراسيّة للطلبة العراقيين.

وأشار الوزير العراقي إلى أن تأسيس الجامعات المشتركة باستثمارات من قبل الطرفين من المواضيع الرئيسية في موضوع التعاون العلمي والجامعي”.

وعلق موقع “بابل” العراقي، على طلب وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى، من الجانب الإيراني على إقامة دورات في كل المحافظات العراقية خصوصًا “الجنوبية”، باعتبارها خطوة “سياسية” رغم أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، جاء بالعيسى على أساس مبدأ “التكنوقراط” الذي اعتمده في الإصلاحات الوزارية الأخيرة.

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