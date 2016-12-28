#وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للتربية الخاصة

#وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للتربية الخاصة

2016/12/28
الساعة 1:46 صباحًا
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة عن توفر فرص وظيفية شاغرة للرجال، وفق الوظائف والشروط التالية:
1- أخصائي نفسي: سنة خبرة في نفس المجال.
2- أخصائي نطق ولغة: خبرة في نفس المجال.
3- مدير الشؤون الإدارية والمالية: حد أدنى بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادله، و(8) سنوات خبرة إدارية/ مالية منها سنتين خبرة كمدير.
4- مدير إدارة التدريب: حد أدنى بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادله، و(8) سنوات خبرة في مجال التدريب منها سنتين خبرة كمدير.
5- أخصائي تدريب: حد أدنى بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادله، وحد أدنى سنة خبرة في مجال التدريب وتخطيط البرامج.
6- سائق: حد أدنى المرحلة المتوسطة، ورخصة قيادة عمومي.

وأوضح المركز أن على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي: Jobs@sessc.sa .


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