وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للتربية الخاصة

المواطن- خالد الأحمد
أعلن مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة عن توفر فرص وظيفية شاغرة للرجال، وفق الوظائف والشروط التالية:
1- أخصائي نفسي: سنة خبرة في نفس المجال.
2- أخصائي نطق ولغة: خبرة في نفس المجال.
3- مدير الشؤون الإدارية والمالية: حد أدنى بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادله، و(8) سنوات خبرة إدارية/ مالية منها سنتين خبرة كمدير.
4- مدير إدارة التدريب: حد أدنى بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادله، و(8) سنوات خبرة في مجال التدريب منها سنتين خبرة كمدير.
5- أخصائي تدريب: حد أدنى بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادله، وحد أدنى سنة خبرة في مجال التدريب وتخطيط البرامج.
6- سائق: حد أدنى المرحلة المتوسطة، ورخصة قيادة عمومي.
وأوضح المركز أن على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي: Jobs@sessc.sa .