وظائف شاغرة بمركز الأمير سلطان للتربية الخاصة

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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة عن توفر فرص وظيفية شاغرة للرجال، وفق الوظائف والشروط التالية:

1- أخصائي نفسي: سنة خبرة في نفس المجال.

2- أخصائي نطق ولغة: خبرة في نفس المجال.

3- مدير الشؤون الإدارية والمالية: حد أدنى بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادله، و(8) سنوات خبرة إدارية/ مالية منها سنتين خبرة كمدير.

4- مدير إدارة التدريب: حد أدنى بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادله، و(8) سنوات خبرة في مجال التدريب منها سنتين خبرة كمدير.

5- أخصائي تدريب: حد أدنى بكالوريوس إدارة أعمال أو ما يعادله، وحد أدنى سنة خبرة في مجال التدريب وتخطيط البرامج.

6- سائق: حد أدنى المرحلة المتوسطة، ورخصة قيادة عمومي.

وأوضح المركز أن على الراغبين في التقديم إرسال السيرة الذاتية على الإيميل التالي: Jobs@sessc.sa .

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