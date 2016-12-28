وظائف شاغرة في شركة العجمي بالرياض والدمام

المواطن – خالد الأحمد
أعلنت شركة عبدالعالي العجمي للمقاولات بالرياض عن توافر مجموعة من الوظائف الشاغرة بعدة مجالات، للعمل لديها بمقر الشركة الرئيسي بالرياض وفرعها بالدمام، وفق الوظائف والشروط التالية:
1- مهندس مدني: بكالوريوس.
2- مراقب مدني: دبلوم فما فوق.
3- فني تركيب اتصالات: دبلوم فما فوق.
4- مدخل بيانات: دبلوم فما فوق.
5- مشرف أعمال كهربائية: دبلوم فما فوق.
6- مسؤول مواد: دبلوم فما فوق.
7- فني خطوط هوائية: دبلوم فما فوق.
8- عامل عادي: أي مستوى.
9- كهربائي: دبلوم فما فوق.
10- فني مختبر: موقع العمل بالدمام.
11- مسّاحين: موقع العمل بالدمام.
12- حداد شاص: خبرة لا تقل عن (5) سنوات في المهنة.
13- حداد عام: خبرة لا تقل عن (5) سنوات في المهنة.
14- سمكري: خبرة لا تقل عن (5) سنوات في المهنة.
15- كهربائي مولدات: خبرة لا تقل عن (5) سنوات في المهنة.
16- ميكانيكي معدات: خبرة لا تقل عن (5) سنوات في المهنة.
17- ميكانيكي سيارات: خبرة لا تقل عن (5) سنوات في المهنة.
18- ميكانيكي هدروليك: خبرة لا تقل عن (5) سنوات في المهنة.
19- ميكانيكي كمبرسور: خبرة لا تقل عن (5) سنوات في المهنة.
20- ميكانيكي ترنمسيشن: خبرة لا تقل عن (5) سنوات في المهنة.
21- ميكانيكي محركات: خبرة لا تقل عن (5) سنوات في المهنة.
وأوضحت الشركة، أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد: job.alajmicompany@gmail.com ، أو تقديم طلب التوظيف عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، اضغط هنا http://www.alajmicompany.com/ar/careers.php