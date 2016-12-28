وظائف شاغرة لحرّاس وحارسات بتعليم حوطة بني تميم والحريق

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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة التعليم بمحافظتي حوطة بني تميم والحريق عن توفر وظائف شاغرة لحرّاس وحارسات المدارس، وفق الشروط التالية:

1- أن يكون مسجلًا في برنامج ساعد التابع لوزارة الخدمة المدنية.

2- أن يكون اسم الوظيفة التي يتعين عليها فعليًّا.

3- ألا يقل عمر المتقدم عن (35) سنة بالنسبة للرجال لحراسة مدارس البنات، ولا يقل عن (25) سنة لحراس مدارس البنين.

4- أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة.

5- ألا يكون محاًلا على التقاعد من أي جهة حكومية والتوقيع على الإقرار بذلك.

6- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولا يكون من أصحاب السوابق.

المستندات المطلوبة:

1- تعبئة النموذج الخاص بتقديم الطلب على بوابة الإدارة الإلكترونية.

2- صورة من البطاقة الشخصية أو دفتر العائلة، مع إحضار الأصل للمطابقة (عند الترشيح).

ودعت الإدارة الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط تقديم الطلب، اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 27/ 3/ 1438هـ، ولمدة عشرة أيام، في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 6/ 4/ 1438هـ.

ولتعبئة النموذج الخاص بتقديم الطلب، اضغط هنا

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