وظائف نسائية شاغرة بجامعة #نجران

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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران عن توفر عقود باسم “مشرفة سكن” بإسكان الطالبات، حسب الشروط التالية:

1- حاصلة على البكالوريوس في التخصصات التالية: “علم اجتماع – خدمة اجتماعية – دراسات إسلامية”.

2- ألا يقل عمر المتقدمة عن 30 سنة ولا يزيد عن 40 سنة.

3- أن يكون لدى المتقدمة الاستعداد للدوام في الفترة المسائية بنظام المناوبات.

ودعت العمادة الراغبات بالتقديم على الوظائف إرسال جميع الأوراق عن طريق البريد الممتاز على العنوان التالي: (عمادة شؤون الطلاب بجامعة نجران – إدارة الإسكان)، علمًا أن آخر موعد للتقديم يوم الخميس الموافق 1438/3/30هـ.