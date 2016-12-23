وظائف نسائية شاغرة بمركز بِلاج في #الرياض

المواطن- خالد الأحمد
أعلن مركز بلاج بمدينة الرياض عن حاجته لشغل الوظائف التالية:
1- مشرفة برامج: على أن تتوفر بها الشروط التالية:
– خريجة بكالوريوس.
– تتميز باللباقة والبشاشة.
– قيادية.
– مخططة جيدة.
– القدرة على كتابة تقارير البرامج.
– القدرة على إدارة الأزمات.
– الالتزام بالوقت والإنجاز.
2- محاسبة: على أن تتوفر بها الشروط التالية:
– خريجة بكالوريوس محاسبة.
– إجادة استخدام الحاسب الآلي.
– القدرة على القيام بالعمليات الحسابية السريعة.
– القدرة على إعداد الميزانيات.
– القدرة على إعداد التقاير المالية.
وأوضح المركز، أن على الراغبات في التقديم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: belajc7@gmail.com .