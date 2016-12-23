وظائف نسائية شاغرة بمركز بِلاج في #الرياض

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المواطن- خالد الأحمد

أعلن مركز بلاج بمدينة الرياض عن حاجته لشغل الوظائف التالية:

1- مشرفة برامج: على أن تتوفر بها الشروط التالية:

– خريجة بكالوريوس.

– تتميز باللباقة والبشاشة.

– قيادية.

– مخططة جيدة.

– القدرة على كتابة تقارير البرامج.

– القدرة على إدارة الأزمات.

– الالتزام بالوقت والإنجاز.

2- محاسبة: على أن تتوفر بها الشروط التالية:

– خريجة بكالوريوس محاسبة.

– إجادة استخدام الحاسب الآلي.

– القدرة على القيام بالعمليات الحسابية السريعة.

– القدرة على إعداد الميزانيات.

– القدرة على إعداد التقاير المالية.

وأوضح المركز، أن على الراغبات في التقديم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني: belajc7@gmail.com .