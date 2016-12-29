#وظائف نسائية شاغرة في مدارس براعم #المجمعة

#وظائف نسائية شاغرة في مدارس براعم #المجمعة

2016/12/29
الساعة 11:40 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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وظائف براعم المجمعة1

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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت إدارة مدارس براعم المجمعة الأهلية عن فتح باب التقديم لوظائف حاضنات ومستخدمات، في كل من “المجمعة، وحوطة سدير، وروضة سدير”.

وأوضحت الإدارة، أن على الراغبات في التقديم التسجيل من خلال الرابط التالي: هنا


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