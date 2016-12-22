وظيفة إدارية شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

وظيفة إدارية شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

2016/12/22
الساعة 7:29 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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جامعة الملك عبد الله

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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس أو درجة أعلى، باسم “أخصائي الاستدامة”.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح على موقعها الإلكتروني: هنا


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