وظيفة إدارية شاغرة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية

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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس أو درجة أعلى، باسم “أخصائي الاستدامة”.

وأوضحت الجامعة أن التقديم متاح على موقعها الإلكتروني: هنا