وظيفة سكرتير شاغرة في لجنة التنمية الاجتماعية بتبوك

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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمنطقة تبوك عن حاجتها لموظف سكرتير، في القسم الرجالي، على أن تتوفر فيه الشروط التالية:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة.

3- أن يكون متفرغًا تامًا للعمل في الفترتين الصباحية والمسائية.

4- أن يكون حاصلًا على مؤهل الثانوية العامة فما فوق.

5- إجادة استخدام الحاسب الآلي وتطبيقات الأوفيس.

6- خبرة في العمل الإداري والمكتبي.

ودعت اللجنة الراغبين ومن يجد بنفسه الكفاءة إرسال ما يلي: “السيرة الذاتية، وصورة من الهوية الوطنية، وصورة من المؤهل الدراسي، وصورة من خبرات المتقدم”، من خلال البريد الإلكتروني: tabuksdcc@gmail.com ، وذلك في موعد أقصاه 1/ 4/ 1438هـ.