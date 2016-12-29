وفاة وإصابة 8 في تصادم شاحنة ومركبة عائلية بطريق الرياض

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المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

توفي أربعة أشخاص فيما أصيب أربعة آخرون بإصابات خطيرة إثر حادث تصادم شاحنة مع مركبة عائلية مما أدى إلى انقلابها على طريق الرياض بعد العطيف وتحديداً بعد محطة ساسكو باتجاه الرياض.

وأفاد المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالطائف شادي بن عابد الثبيتي ـ بأن عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً مساء أمس الأربعاء من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم نتج عنه انقلاب مركبة تقل عائلة سعودية ويوجد بها عدد من الإصابات على طريق الرياض بعد العطيف .

وأضاف: “تم توجيه ثلاث فرق اسعافية وفرقة اسعاف متقدم وعند وصول أول فرقة أفادت بأن الموقع يوجد به ثمان إصابات أربع منها انتقلت إلى رحمة الله، فيما أصيب أربعة آخرون بإصابات خطيرة، وتم تقديم الخدمة الاسعافية للمصابين و نقلها لمستشفى الأمير سلطان العسكري ، في حين تم توجيه فرقة نقل غير اسعافي لنقل المتوفين من الموقع.

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