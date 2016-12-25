وفاة 3 هنود يوميًّا في المملكة

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المواطن – الرياض

كشفت وزارة الشؤون الخارجية في الهند، عن أن هناك 10 جثامين لمواطنين هنود من منطقتي تيلانجانا وأندرا براديش، في ثلاجات مستشفيات المملكة العربية السعودية، في انتظار أن يتم إرسالها إلى البلاد لتسليمها إلى ذوي المتوفين.

وأوضحت صحيفة “تايمز أوف إنديا”، اليوم الأحد، أن المتحدث باسم الوزارة فيكاس سوراب صرح بأنها “كانت مسؤولية كفلاء المتوفين، في تحمّل نفقات إرسال هذه الجثامين إلى الهند، ومسؤولية السفارة اتخاذ الخطوات الضرورية في حالة التأخير”.

وأفادت تقارير هندية بأن هناك 150 جثمانًا لهنود من هاتين المنطقتين في ثلاجات الموتى بالمستشفيات السعودية، شارحًا الإجراءات العديدة التي تؤخّر -في بعض الأحيان- عودة جثامين المتوفين في المملكة العربية السعودية إلى الهند.

فيما أوضح سوراب أن هناك أكثر من مليوني هندي يعيشون ويعملون في المملكة، ويتم تسجيل 3-4 حالات وفاة طبيعية كل يوم.. ويستغرق حوالي ثلاثة أسابيع لإرسال رفات الموتى، حتى لو كانت الوثائق جاهزة”.

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