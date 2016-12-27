وفاة 6 أشخاص بينهم طفل في دورة مياه

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المواطن – وكالات

وجدت الشرطة في العاصمة الإندونيسية، اليوم الثلاثاء، ستة أشخاص بينهم طفل في التاسعة من عمره، مختنقين في دورة مياه صغيرة حبسهم فيها لصوص مسلحون في اليوم السابق.

وتنتشر الجرائم الصغيرة في جاكرتا التي يقطنها عشرة ملايين نسمة، لكن الجرائم العنيفة بما في ذلك السطو المسلح نادرة.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة أرغو يوونو، أن نحو أربعة لصوص اقتحموا المنزل الواقع في أحد الأحياء الراقية الإثنين، موضحًا أن اللصوص “حبسوا 11 شخصًا هم أفراد الأسرة والخدم والسائقون في دورة مياه مساحتها مترين في متر ولم يعثر عليهم حتى صباح الثلاثاء.

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