وكيل العكايشي يُنهي قلق جماهير الاتحاد

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المواطن ـ محمد سلام

رد أنيس بن ميم، وكيل محترف نادي الاتحاد، أحمد العكايشي، على مخاوف جماهير العميد بشأن عدم مشاركة الدولي التونسي في مباراتي الأهلي وأتليتكو مدريد، بسبب المشاركة مع المنتخب التونسي في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح بن ميم أن العكايشي سيتواجد في مباراة الاتحاد أمام النادي الأهلي ضمن الدور قبل النهائي من بطولة كأس ولي العهد، وكذلك في اللقاء الودي أمام أتليتكو مدريد يوم 30 ديسمبر المقبل بمناسبة الاحتفال بمرور 90 عامًا على تأسيس الاتحاد.

ونشر وكيل اللاعب تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”، قال فيها: “للتوضيح : أحمد العكايشي سيكون حاضرًا إن شاء الله في مباراة الديربي ضد الأهلي و في مباراة أتليتيكو”.