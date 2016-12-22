وكيل دراكسلر: اللاعب مازال مترددًا بين ناديين

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المواطن ـ نت

نفى أحد ممثلي جوليان دراكسلر، صانع ألعاب فولفسبورج الألماني، أن يكون موكله قد توصل لاتفاق نهائيّ مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مثلما تدعي وسائل الإعلام.

الصحف الألمانية والفرنسية تداولت في الساعات القليلة الماضية بأن دراكسلر في طريقه للباريسي بعد الاتفاق على جميع بنود الصفقة، لكن وكيل اللاعب نفى هذا الكلام.

وقال ممثل دراكسلر، في حوار مع لو باريسيان، “جوليان ما زال مترددًا بين باريس سان جيرمان وآرسنال، في الوقت الحالي ما زال يفكر. سيتم اتخاذ القرار النهائي في الأيام القليلة المقبلة، لكن ما هو مؤكد أنه لعب مباراته الأخيرة مع فولفسبورج”.

يذكر أن فولفسبورج أعلن في وقت سابق رحيل دراكسلر عن صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية، موضحًا خطأه بالإبقاء على اللاعب رغمًا عنه في الصيف الماضي.