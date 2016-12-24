ولي العهد يطمئن هاتفيًا على صحة رئيس وزراء البحرين

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المواطن – واس

أجرى صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اتصالًا هاتفيًا، اليوم، بأخيه صاحب السمو الملكي، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء بمملكة البحرين، حيث اطمأن خلاله على صحته.

وعبَّر رئيس الوزراء بمملكة البحرين عن شكره وامتنانه لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية النبيلة، سائلًا الله ألّا يريه أي مكروه.