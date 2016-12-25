ولي_العهد يثمّن مشروعات #سابك لعلاج الإدمان بقيمة 515 مليون ريال

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المواطن – واس

وجَّه الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، شكره وتقديره للشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الممثّلة بالأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان عضو اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ورئيسها التنفيذي، وأعضاء مجلس إدارتها لقاء مبادرة الشركة المجتمعية، وذلك لتبرُّعهم بإنشاء مستشفى لعلاج مرضى الإدمان برأس مال قدره (300 مليون ريال)، وإنشاء مركز منتصف الطريق للرعاية اللاحقة بمبلغ وقدره (15 مليون ريال)، استشعارًا من (سابك) بالمسؤولية الاجتماعية، وللإسهام في وقاية المجتمع وحمايته من آفة المخدرات، ونشر الوعي الوقائي ضد هذه الآفة، وعلاج وتأهيل مرضى إدمان المخدرات.

كما وجَّه الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز شكره وتقديره لكلٍ من رئيس شركة (معًا) التخصّصية الطبية “الدكتور عبد الله بن محمد الشرقي”، ورئيس شركة التأهيل والنقاهة التخصّصية الطبية المحدودة “الدكتور عبد القادر بن ناصر العبيكان” لمبادرتهما الوطنية بإنشاء مستشفى لعلاج مرضى الإدمان بمدينة الرياض وأخرى بمحافظة الطائف، برأس مال قدره (100 مليون ريال) لكل مستشفى، مثمّنًا استشعارهم للمسؤولية الاجتماعية، والإسهام في علاج من وقع في براثن الإدمان وتأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا، مؤملًا أن تكون هذه الأعمال لبنة طيبة في تحقيق الأهداف المنشودة لما فيه من خدمةٍ للوطن وللمواطن، ومشيرًا إلى أن هذه المبادرات معهودة وغير مستغربة من أبناء هذا الوطن الكريم.

أوضح ذلك الأمين العام للّجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ومساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية، ورئيس مجلس إدارة مشروع نبراس “عبد الإله بن محمد الشريف”، حيث قال: “إن هذه المبادرات الاجتماعية تأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمسؤولية الاجتماعية”.

كما أكد أن هذه المبادرة من رجال الأعمال تترجم المواطنة الحقة في إطار المسؤولية الاجتماعية، وبما يتناغم مع احتياجات المجتمع، وأهدافه الاستراتيجية، والعمل المشترك لمواجهة ظاهرة المخدرات أمنيًا، ووقائيًا، وعلاجيًا، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة بمكافحة المخدرات.