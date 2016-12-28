يوفنتوس يقترب بشدة من أولى صفقات ميركاتو الشتاء

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المواطن ـ نت



اقترب نادي يوفنتوس من التوقيع الرسميّ مع لاعب الوسط الفنزويلي توماس رينكون من نظيره جنوي، وذلك قبل أيام على انطلاق فترة الانتقالات الشتوية لعام 2017.

وأفادت شبكة “سكاي سبورتس إيطاليا” التليفزيونية أن توماس رينكون سيخضغ غدًا الخميس للكشوفات الطبية في المركز الطبي الخاص بيوفنتوس، على أن ينتقل إلى الفريق الأسبوع المقبل.

وبحسب المصدر ذاته فإن الطرفين اتفقا على كل تفاصيل الصفقة، حيث سينضم اللاعب معارًا مقابل مليوني يورو، مع إلزامية الشراء الصيف المقبل مقابل 6 ملايين يورو أخرى.

ومن المتوقع أن تتم الصفقة والإعلان الرسمي يوم الثالث من يناير المقبل، وهو موعد فتح باب الانتقالات في إيطاليا.

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