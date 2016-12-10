10 صور لـ”كرنفال الطيبين” في الزهايمر

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المواطن – علي القرني – الرياض

برعاية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ودعم وحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، الرئيس العام للهيئة العامة للرياضة، دشَّنت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر مساء أمس، الجمعة، حفل افتتاح كرنفال مزولة في نسخته الثانية لهذا العام باسم “كرنفال الطيبين”، بميدان ديراب بالرياض، الذي استضاف عددًا من كبار السن ودور الرعاية للمسنين تحت مظلّة ودعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.



وكان في استقبال الأمير عبد الله بن مساعد، لدى وصوله مقر الحفل، سمو رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر الأمير سعود بن خالد بن عبد الله بن عبد الرحمن، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية.

بعد ذلك، قام الأمير عبد الله، يرافقه رئيس مجلس إدارة الجمعية، بجولةٍ في المعرض المصاحب لنشاطات الكرنفال، حيث اطّلعوا من خلالها على أقسامه، ومعروضاته، ومنتجاته.

وعقب ذلك، توجَّه الوفد إلى صالة كبار الشخصيات، حيث بدأ الحفل الخطابي المُعَد لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم استمع الحضور إلى كلمة الكرنفال التي جاء في مُستهلِّها الترحيب بالضيوف، والشكر للأمير عبد الله بن مساعد على رعايته افتتاح الكرنفال في نسخته الثانية.



من جانبها، ثمَّنت الأميرة مضاوي بنت محمد بن عبد الله بن عبدالرحمن، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيسة اللجنة التنفيذية بالجمعية، رعاية الرئيس العام للهيئة العامة للرياضة لهذا الكرنفال، مؤكّدةً على أنها تأتي في إطار دعم الهيئة العامة للرياضة المستمر لبرامج وأنشطة الجمعية مما كان له بالغ الأثر في إنجاحها.



وامتدحت الأميرة مضاوي ما يبذله رجال الأعمال والأهالي من دعمٍ لنشاطات الجمعية، وتفاعلهم الدائم معها.

كما أوضحت الأميرة مضاوي أن الكرنفال حظي كذلك بدعمٍ ومساندة من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث يُعد رافدًا من روافد السياحة، وفرصة للاطّلاع عن قرب لما تقوم به الجمعية من مجهودات توعوية تثقيفية في إطار اهتماماتها.

وأضافت: “إننا نتطلّع إلى تعزيز الحضور المجتمعي للجمعية، والوصول إلى أكبر قاعدة ممكنة منه من خلال تنفيذ العديد من البرامج، والفعاليات، والأنشطة المختلفة مثل الملتقيات التعريفية والتوعوية والتثقيفية، والمؤتمرات العالمية للزهايمر، تعزيزًا لرسالة الجمعية، وحشدًا لمساندتها، وتنمية مواردها”.



وفي ختام تصريحها، قدّمت الأميرة مضاوي الشكر والتقدير للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ولسمو الرئيس العام للهيئة العامة للرياضة، صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز، ولكل الجهات والأفراد الذين لم يتوانوا في دعم الجمعية، داعيةً الله أن يكلِّل تلك الجهود بالتوفيق والسداد لخدمة الوطن الغالي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، وولي ولي العهد.



وفي نهاية الحفل، تسلَّم راعي الحفل هديةً تذكارية، ثم كرَّم الجهات الحكومية والأهلية الراعية للمهرجان، وهم:

شريك استراتيجي: 1- أمانة مدينة الرياض، 2- ميدان ديراب، 3- الدفاع المدني، 4- الهلال الأحمر، 5- الهيئة العامة للسياحة، 6- التراث الوطني، 7- الهيئة العامة للرياضة، 8- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، 9- الإدارة العامة للمرور، 10- الأمن العام.

مساند استراتيجي البنك السعودي الفرنسي.

مساند نجاح التصنيع الوطنية.

مساند قانوني مكتب محمد العقيل.

شركاء كرنفال مزولة شركاء الجود: 1- علامات مجموعة الحكير، 2- روفال للمعارض، 3- المؤتمرات شركة، 4- برق الأصيل (أمورينو)، 5- بنك الإنماء، 6-البنك العربي الوطني، 7- الشركة السعودية للكهرباء.

شركاء الكرم: 1- عين مطابع التقنية البنك الأهلي، 2- دانة الأرياف.