10 متشددين مقربين من خامنئي يستعدون لسحب السلطة

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المواطن – وكالات

أسس عشرة مسؤولين مقربين للمرشد الإيراني علي خامنئي، أمس الأول الأحد، في مؤتمر صحفي، تنظيم جديد على الساحة الإيرانية، أطلقوا عليه “الجبهة الشعبية لقوات الثورة الإسلامية”، عبروا فيه عن استيائهم من أوضاع بلادهم السياسية والاقتصادية.

وفي أول تصريح لرئيسه، محمد حسن رحيميان، قال “نظامنا التنفيذي دائمًا كان عاجزًا عن حل مشاكل المجتمع، وبعض المسؤولين أصبحوا بعيدين عن الشعب، وتوجهوا نحو الترف وتجميع الثروة.

وتطرق رحيميان إلى معاناة الشعب الإيراني اليومية، خصوصًا البطالة والاحتياجات الأساسية، مشددًا على أن “هذه المشاكل سرقت النوم من عيون المرشد خامئني”، بحسب قوله.

وتدل تصريحات رئيس “الجبهة الشعبية لقوات الثورة الإسلامية” على أن هذا التنظيم المتشدد يرغب في ترشيح أحد المتشددين أو دعمه ليصبح منافسًا لحسن روحاني الذي يرون أنه لم يعد صالحًا لانتخابه رئيسًا للمرة الثانية في إيران.

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