11 سببًا لظهور “الكرش”.. و8 طرق للتخلص منه

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المواطن – وكالات

يعاني البعض من السمنة، وهو ما يظهر على هيئة “كرش”، وهناك معتقدات خاطئة تخصه، مثل أن شرب المياه أثناء الأكل يزيد الكرش، وهو غير صحيح، بل إن الماء يساعد على الإسراع في عملية الشبع مما يقلل من تناول الأطعمة، وبالتالي تقل الدهون في الجسم.

أسباب الكرش:

– الإسراف في تناول الطعام الغني بالدهون والسعرات الحرارية.

-الإصابة بأمراض القولون وتجمع السوائل في (تجويف البطن).

– ابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام.

– التدخين بأنواعه.

– تناول وجبة دسمة آخر النهار.

– النوم بعد تناول الطعام.

– الإسراف في تناول البقول التي تسبب الانتفاخ.

– عدم اتباع حميات غذائية صحية أثناء الحمل.

– عدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.

-النوم على الجانب، وإرخاء البطن أثناء الجلوس، ويفضل النوم على الظهر وسحب المعدة إلى الداخل.

– التوتر وانتفاخ المعدة.

نصائح للتخلص من الكرش

– الإقلال من تناول الأطعمة التي تسبب الانتفاخ مثل الحليب والبقوليات والموز والمعجنات.

– تجنب المقليات، وتناول المسلوق أو المشوي فقط.

– احرص على تناول اللبن الرائب لتحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

– تناول التفاح المقشر والخوخ والجزر والفواكه الحمضية والخضراوات الورقية، وغيرها من الأطعمة الغنية بالألياف والتي تساعد على تنظيف الأحشاء.

– تناول كميات كبيرة من الماء لتنظيف الجسم من السموم المتواجدة فيه، التأكد من مضغ الطعام جيدًا عند تناوله، فتناول الطعام بسرعة أو بفم مفتوح يجعل الإنسان يبلع الكثير من الهواء وبالتالي يسبب الانتفاخ.

– التأكد من وضعية صحيحة عند الجلوس، خاصةً إذا كان الجلوس أمام الحاسوب لساعات طويلة في البيت أو العمل.

– الحرص على ممارسة التمارين الخاصة لشد البطن كل يوم لمدة 15 دقيقة على الأقل، وممارسة أكثر من تمرين، قبل تناول أي شيء، تناول كوب من منقوع الكمون مع شريحة ليمون ليساعد على إذابة الدهون المتراكمة على الخصر.

– الإكثار من شرب الشاى الأخضر خلال اليوم للتخلص من السوائل والسموم المحتبسة، قبل النوم تناول كوبٍ مصفى من شاي الزعتر البرى وأزهار البابونج للتخلص من الغازات والانتفاخ.

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