12 شعبة ميدانية تتنافس للفوز بمسابقة مدني جدة

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المواطن – عبدالله النخالي

دشَّن مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، المسابقة الثقافية في دورتها الأولى للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة.

وأطلق إشارة بدء المسابقة على مسرح الإدارة العامة بجدة، وتأتي هذه المسابقة ضمن برنامج التدريب على رأس العمل والتي تهدف لتنمية مهارات الأفراد الذهنية والعلمية وبما يناط بهم من أعمال.

ويتنافس للفوز بهذه المسابقة عدد 12 شعبة ميدانية، تم توزيعهم على 4 مجموعات، وتستمر المسابقة لمدة أسبوعين، وتدار المسابقة من قِبل لجنة تحكيم مختصة وبإشراف مباشر من مدير مدني جدة المكلف العقيد طلال بديوي.

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