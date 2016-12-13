......

المواطن – وكالات

في الوقت الذي ينشغل فيه نظام الملالي في إيران بزيادة أرصدتهم في البنوك العالمية من خلال صفقات مشبوهة، أو عن طريق مؤسسات وهمية تخص قيادات النظام وأبنائهم، يعاني ملايين الإيرانيين من تراجع مستوى المعيشة وانخفاض الدخول.

أشارت الإحصائيات الحديثة إلى أن 17.8% على الأقل من الأسر الإيرانية تعيش تحت خط الفقر المدقع، ويبلغ عدد أفراد هذه الأسر 13 مليونًا و347 ألف شخص، فيما يبلغ دخل الأسرة الشهري أقل من مليون و100 ألف تومان (300 دولار).

كما تشير الإحصائيات أيضًا إلى أن نحو 50.1% من السكان يعيشون تحت خط الفقر النسبي، وأنه في حال حساب عدد الأسر -وفقًا للإحصائية الأخيرة- فسوف يبلغ عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر 11 مليونًا و115 ألفًا و9 أسر، أي أن 37 مليونًا و568 ألفًا و730 شخصًا يعيشون تحت خط الفقر.

ومن المعروف أن المرشد الأعلى “علي خامنئي” يتربَّع على عرش الملالي الأثرياء بلا منازع، إذ إنه يهيمن على إمبراطورية مالية تُقدَّر بـ 95 مليار دولار، وهي ثروة -وفقًا لرويترز- تفوق 30 مرة تلك التي كان يملكها الشاه محمد رضا بهلوي الذي أُسقِط حكمه باسم محاربة الفقر.