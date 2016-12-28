152.36 مليون ريال حصيلة الحملة الشعبية لإغاثة سوريا حتى الآن

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المواطن – واس

وصلت قيمة التبرُّعات التي جمعتها الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري، التي أمر بها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز، في جميع مناطق المملكة إلى (152.368.939) ريالًا حتى هذه الساعة.

كانت الحملة قد انطلقت أمس رسميًا لتنضم بذلك إلى سلسلة الحملات الإغاثية التي تنظّمها المملكة لصالح الشعب السوري الشقيق.

وأوضحت الحملة أن التبرُّع للأشقاء السوريين عن طريق الرسائل النصية (SMS) من خلال جميع شركات الاتصالات عبر الرقم الموحَّد (5565) بإرسال رقم (1) للتبرُّع بـ 10 ريالات، أو رقم (2) للتبرُّع بـ 20 ريالًا، أو إرسال رقم (3) للتبرُّع بـ 30 ريالًا، أو عن طريق إيداع التبرُّعات عبر الحسابين التاليين:

1- (SA5655000000099088000757) مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على البنك السعودي الفرنسي.

2- (SA9510000022185556000107) مركز الملك سلمان للإغاثة على البنك الأهلي التجاري.

وللاستفسار، يمكن الاتصال على الرقم الموحَّد (920008554).

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