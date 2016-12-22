172 وظيفة شاغرة توفرها غرفة #الرياض

172 وظيفة شاغرة توفرها غرفة #الرياض

2016/12/22
الساعة 1:25 مساءً
- ‎فيالمراسلون, حصاد اليوم, وظائف
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172 وظيفة بغرفة_الرياض

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المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن توافر 172 وظيفة شاغرة للرجال، لدى ثلاث شركات بالقطاع الخاص “دار البندر – الأختصاصية لأعمال السيارات – أسواق التميمي”، لحملة شهادات المتوسطة والثانوية فأعالى، باسم “مدير معرض – نائب مدير معرض – استشاري مبيعات – محاسب زبائن – حارس أمن”.

وأوضحت الغرفة، أنه سيتم إجراء المقابلات بمقر مركز التوظيف بالغرفة، وذلك ابتداءً من يوم الإثنين الموافق 24/ 12/ 2016 م، ولمدة ثلاثة أيام، عند الساعة العاشرة صباحا.

وأشارت الغرفة إلى أن التقديم يتم عن طريق تعبئة نموذج طلب توظيف عبر الرابط التالي هنا 


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