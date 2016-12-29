217.6 مليون ريال حصيلة حملة إغاثة الشعب السوريّ في يومها الثاني

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المواطن – واس

بلغ مجموع التبرعات التي حصلت عليها الحملة الشعبية لإغاثة الشعب السوري ( 217.638.279) ريالًا حتى الآن.

وكانت الحملة قد انطلقت رسميًّا بناءً على توجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لتنضم بذلك إلى سلسلة الحملات الإغاثية التي تنظّمها المملكة لصالح الشعب السوري الشقيق.

وأوضحت الحملة أن التبرُّع للأشقاء السوريين عن طريق الرسائل النصية (SMS)، من خلال جميع شركات الاتصالات عبر الرقم الموحَّد (5565)، بإرسال رقم (1) للتبرُّع بـ 10 ريالات، أو رقم (2) للتبرُّع بـ 20 ريالًا، أو إرسال رقم (3) للتبرُّع بـ 30 ريالًا، أو عن طريق إيداع التبرُّعات عبر الحسابين التاليين:

1- (SA5655000000099088000757) مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على البنك السعودي الفرنسي.

2- (SA9510000022185556000107) مركز الملك سلمان للإغاثة على البنك الأهلي التجاري.

وللاستفسار، يمكن الاتصال على الرقم الموحَّد (920008554).

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