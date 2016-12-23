23 فريقًا ينهون زيارات التقويم النوعيّ للمدارس بتعليم شرق الدمام

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المواطن – الدمام

أنهى مؤخرًا مكتب التعليم بشرق الدمام زيارات فرق التقويم النوعي لمدارس القطاع، وذلك من منطلق قياس المؤشرات النوعية للأداء المدرسي، وتشكلت الفرق من 23 فريقًا وهي عبارة عن عدد (2) قادة تربويين برئاسة مشرف تربوي من المكتب، وانطلقت زيارات فرق التقويم النوعي من الأسبوع الماضي، وأكد مدير مكتب التعليم بشرق الدمام، محمد إمبارك الزهراني، أن فرق التقويم النوعيّ للمدراس قامت بمتابعة معايير المؤشرات النوعية التي تندرج تحت “منظومة قيادة الأداء الإشرافي”، ومن ضمنها بناء وتنفيذ الخطة المدرسيّة والزيارات الصّفيّة للقائد والوكيل، وكذلك نشر وممارسة المعرفة.

وأضاف الزهراني أنه في نهاية الزيارة يكتب تقرير مفصل عن الإيجابيات والسليبات المرصودة في الميدان التعليمي والمدرسة، وكذلك تفعيل مثل هذه الزيارات التي تخدم العملية التعليمية، مقدمًا شكره لفرق التقويم النوعي للمدارس وكذلك قادة المدارس والطاقم التعليمي والإداري بالمدارس، على ما بذلوه خلال الفترة الماضية.

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