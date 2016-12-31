246 ألف ريال من مزاد المركبات تدخل حساب الولاية على أموال القاصرين

المواطن- سعيد آل هطلاء- عسير

بدأت إدارات الشُرط في مختلف مناطق المملكة في إيداع مبالغ المركبات التي يقام عليها مزادات، وذلك في حساب الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 176 في 1/6/1430هـ، والقاضي بإيداع باقي قيمة المركبات المحجوزة في الهيئة أمانة للمالك، وذلك بعد سداد ما على المركبة من غرامات ورسوم.

وبلغت قيمة بيع المركبات في المزاد، الموجودة لدى شرطة محافظة القطيف، والبالغ عددها 782 سيارة و800 دراجة نارية، نحو 375000 ريال.

فيما دعت الهيئة جميع مديري الشُرط في مختلف مناطق المملكة إلى إرفاق بيان يوضح أسماء أصحاب المركبات، ونوع المركبة، وسنة صنعها، وأسباب بيعها في حال إقامة مزادات على المركبات ونحوها، وذلك بتوضيح قيمة كل مركبة على حدة في بيانٍ مفصّل، إلى جانب إرفاق صورة الهوية الوطنية لمالك كل مركبة تم بيعها، ويتم تحويل مبلغها بموجب شيك للهيئة.