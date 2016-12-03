3 أحداث هامة في عُمان خلال 24 ساعة.. أهمها العودة للخليج

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المواطن – عبد الرحمن دياب – الرياض

بحكمة ووقار يتحدث، ينظر إلى المستقبل، وأين أصبح العالم؟ وكيف تحولت المنطقة إلى أتون ملتهب بالعنف والكراهية من جانب ظلاميين ليتخذ بحكمته المعهودة قراره بالانضمام إلى التحالف العسكريّ الإسلاميّ لمواجهة الإرهاب.. السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان، الذي مُنح أمس الأول جائزة الإنسان العربي الدولية لعام 2016، من المركز العربي – الأوروبى لحقوق الإنسان والقانون تقديرًا لجهوده العظيمة.

ومنح المركز الجائزة للسلطان قابوس نظرًا لإسهاماته النبيلة فى مجال حماية ودعم وتعزيز حقوق الإنسان محليًّا وعربيًّا ودوليًّا، لتكون الجائزة تتويجًا لرحلة ختامها “مسك” -كما يقولون- بالانضمام إلى أشقائه كتفًا بكتف أمام الإرهاب عبر إعلان السلطنة الانضمام للتحالف العسكري الإسلامي .

وفي اليوم ذاته، صادق مجلس أمانة عمان في جلسته برئاسة أمين عمان عقل بلتاجي على مشروع موازنة عام 2017، والبالغة 496 مليونًا و200 ألف دينار. وبلا عجز للسنة الثالثة على التوالي.

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