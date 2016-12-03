3 خبراء يناقشون غدًا أخلاقيات التعامل مع العالم الرقمي في الرياض 

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المواطن – الرياض

يعقد مساء غد(الثلاثاء) في مدينة الرياض ندوة إعلامية استثنائية لتعزيز أخلاقيات التعامل مع العالم الرقمي في مقر مركز اليونسكو الإقليمي بحي السفارات، حيث يشارك فيها ثلاثة خبراء للحديث عن الأسس والتنظيمات والإجراءات المتطلبة من الأجهزة ذات العلاقة ومن المجتمع كأفراد وكأسر.

وتحدث الدكتور ذعار بن نايف بن محيا، مدير عام مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية وأمين اللجنة العليا لمكافحة الجريمة، عن الجوانب الأمنية وأهمية التعامل الأخلاقي مع العالم الرقمي ومصادر الخطورة على الأفراد والأسر وخصوصًا جيل الشباب.

ويعد الدكتور بن محيا من الخبرات التنظيمية في هذا المجال، حيث حصل على الدكتوراه في الدراسات الاستراتيجية من جامعة ليدز بالمملكة المتحدة، وعمل لمدة ٣٣ عامًا بين العمل العسكري والأكاديمي والمدني، وكاتب صحافي وله العديد من الدراسات والبحوث الأمنية غير المنشورة.

فيما يتناول الضيف الثاني الدكتور عبدالله الفوزان، عضو مجلس الشورى، الجوانب السلوكية وأدوار الأسرة والمجتمع في التحصين من التعامل غير الأخلاقي مع العالم الرقمي، وهو الحاصل على دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة ولاية الميسسيبي بالولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب تجربة ثرية في المجال الأكاديمي والتدريبي والإعلامي والتطوعي وله العديد من المؤلفات.

ويتطرق سالم عبدالعزيز الغامدي، مدير عام الشؤون التعليمية في شركة آفاق التعليمية، الجانب التربوي، ودور المدرسة والمؤسسة التعليمية في هذا الموضوع الحيوي، وكيف لها أن تساهم بفاعلية في تعزيز أخلاقيات استخدام العالم الرقمي.

والغامدي لديه مسيرة طويلة في السلك التربويّ كان آخرها المدير العام المساعد للإشراف التربوي بوزارة التعليم، إلى جانب عدد كبير من المقالات والمشاركات الإعلامية والثقافية والتربوية في وسائل الإعلام المختلفة.

وأوضح الدكتور خالد العييدي، عضو ملتقى إعلاميي الرياض “إعلاميون” والمتحدث الرسمي لمبادرة “وسام” لتعزيز أخلاقيات استخدام العالم الرقمي، أن فكرة المبادرة انطلقت من عضو الملتقى ورئيس المبادرة الأستاذ محمد بن مجيديع، وأنها تسعى في رؤيتها نحو تكوين مجتمع معرفي واعٍ يمكنه التعامل مع الإنترنت بأمن وسلامة، وتهدف إلى تعزيز أخلاقيات التعامل مع العالم الرقمي من قبل أفراد المجتمع.

وأضاف أن مجلس إدارة ملقتى “إعلاميون” شكّل فريق عمل للمبادرة، يضم كلًا من محمد بن مجيديع، والدكتور خالد العييدي، سعود الغربي، والدكتور علي الضميان، وماجد الغامدي، وعلي الهمامي، وحاتم البلوي.

بدوره، قدم رئيس ملتقى إعلاميي الرياض “إعلاميون” عبدالعزيز العيد، المدير العام للقناة الثقافية السعودية، شكره وتقديره إلى مركز اليونسكو الإقليمي، ممثلاً في الدكتور حسام زمان لاستضافة الندوة، وأن هذه الاستضافة تُعد مبادرة تحسب للمركز ومشاركته المجتمعية ودوره في تعزيز الأخلاقيات والدفع بالجوانب التربوية من منطلق رسالته ودوره الحضاري، وأن مجلس إدارة الملتقى والمبادرة يتطلعون إلى شراكة دائمة في هذا الجانب.

كما ثمن العيد المسؤولية المجتمعية التي تضطلع بها شركة الرومانسية للمطاعم، في رعاية مثل هذه المبادرات الاجتماعية وأن “الرومانسية” تمثل نموذجًا للشركات التجارية التي تشارك المجتمع وتقدم له مساهمات مهنية وأخلاقية ودور يتعدى تقديم المنتج التجاري.

ودعا العيد كل الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى المساهمة الفاعلة في تجسيد مفهم الشراكة المجتمعية، وأن هذه المشاركة تنسجم مع رؤية الوطن 2030.

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