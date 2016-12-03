3 طرق لزيادة مساحة التخزين على هاتفك الأندرويد

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المواطن – نت

الصور ومقاطع الفيديو التي تخزنها على هاتفك الذكي من المؤكد أنها ستستهلك مساحة التخزين المتاحة على هاتفك الأندرويد مع مرور الوقت، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على كل ما تريد تخزينه فيما بعد، لكن هواتف الأندرويد توفر طرقاً مختلفة للتغلب على هذه المشكلة، لكن إذا كان هاتفك لا يدعم ذاكرة خارجية فسيكون الأمر صعباً، لذلك نرصد لك فيما يلي بعض الخطوات التي تساعدك في توفير مساحة على هاتفك الأندرويد.

– في نسخة الأندرويد الحديثة يمكنك الذهاب للإعدادات ومنها اضغط على Storage وبعد ذلك Cached data احذف الملفات داخلها.

– يمكنك أيضاً تحميل تطبيقات خارجية مثل DiskUsage الذي يقوم بعمل مسح للجهاز وإخبارك أي الملفات التي تملأ جهازك، ومسحها.

– إذا كنت ممن يحتفظون بعدد كبير من الصور على هاتفهم فهي تستهلك مساحة تخزين كبيرة، ويمكنك استخدام تطبيق Carousel من أجل تخزين الصور الخاصة بك سحابياً على خدمة دروب بوكس وحذفها من الهاتف.