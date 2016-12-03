3 طفرات طبية وتكنولوجية مُنتظرة في 2017

المواطن – وكالات

ذكرت صحيفة “تلجراف” البريطانية، أبرز ما يمكن أن يشهده العالم من طفرات علمية، خلال العام الجديد، وذلك فيما يخص الطب، أو تكنولوجيا الاتصال.

هويات بيومترية

يُتوقع أن تشهد خلال 2017 تقدما ملموسا، مسألة التحقق من الهوية، إذ من المرجح أن يضحي الناس قادرين على دفع مشترياتهم، وطلبها، من خلال ماسحات لبصمات اليد أو ماسحات لشرايين اليد، وذلك من خلال أجهزة متقدمة يمكن وضعها في المطارات ومبان أخرى.

ذكاء صناعي

يعتقد الخبراء أن تصبح الأجهزة الإلكترونية أكثر تجاوبا مع الإنسان، خلال العام الجديد، لاسيما أن المساعد الصوتي لأمازون، مثلا، يتيح، في الوقت الحالي، أن يقوم الإنسان، بمجموعة من الأمور في بيته، عبر توجيه أوامر صوتية للأجهزة.

زراعة رأس

وطبيا، يأمل الطبيب الإيطالي المختص في علم الأعصاب، سيرجيو كانافيرو، أن يجري أول عملية لزراعة رأس كامل، في 2017، ويرتقب أن تجري العملية من خلال قطع الرأس وسحب النخاع الشوكي للراغب في إجراء العملية، ونقلهما إلى جسد توفي حديثا، ثم تحفيزهما فيه عن طريق النبضات الكهربائية بعد شهر من الغيبوبة.