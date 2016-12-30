30 فعالية ومسابقة في انطلاق مهرجان الحرف والصناعات اليدوية

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المواطن – وائل الخالد



تنطلق نهاية ربيع الثاني فعاليات مهرجان الحرف والصناعات اليدوية الثاني بدعم ورعاية مجلس التنمية السياحية بمنطقة تبوك، وسوف تقام فعاليات المهرجان في منتزه الأمير فهد بن سلطان من تاريخ 28/ 4 / 1438هـ ولمدة عشرة أيام.

وأوضح منظم المهرجان عبدالله الزهراني أن المهرجان يشتمل على ما يقارب 30 فعالية منوعة تشمل عرضاً للحرف اليدوية مثل النحت وأشغال الصوف اليدوية والسدو وأعمال الفخار والتطريز وأعمال الخوص والأكلات الشعبية.

هذا بالإضافة للعروض التراثية والفنون الشعبية وإقامة الدورات التدريبية للحرف والصناعات اليدوية التي تشتهر بها المنطقة إلى جانب دورات على إعداد الأكلات الشعبية بالإضافة لإقامة فعاليات مصاحبة منها بيت الشعر والضيافة وركن التصوير التراثي ومسابقة أشهى أكلة ومسابقة أفضل حرفة ومسابقة أفضل صورة معبرة للفعاليات وركن الرسم التراثي للأطفال وسوف يستفيد من المهرجان ما يزيد على 60 أسرة تعمل في مجال الحرف اليدوية أو الأكلات الشعبية.

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