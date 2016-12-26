300 شركة في بريطانيا لإزالة 250 ألف قطعة إرهابية على الإنترنت

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المواطن – وكالات

أزالت وحدة الشرطة البريطانية المسؤولة عن التصدي للإرهاب على الإنترنت، (CTIRU 250) ألف قطعة من المحتوى الإرهابي المتطرف على الإنترنت، بالتعاون مع 300 شركة مختلفة، كما تمت إزالة المواد اليمينية المتطرفة التي زادت بقوة خلال الفترة الماضية.

وأسست الشرطة البريطانية وحدة CTIRU فى عام 2010، بهدف العمل مع عمالقة الإنترنت مثل فيس بوك وتويتر، وإزالة المشاركات والصور ومقاطع الفيديو غير اللائقة والتي تشكل خطرًا على المجتمع.

فيما أوضح تقرير من موقع SKYNEWS البريطاني أنه يتم إزالة ما يقرب من 2000 قطعة من المحتوى الخطر كل أسبوع، وقال “كلارك جاريت” من قيادة مكافحة الإرهاب البريطانية، إن الإرهاب تمكن من نشر أفكاره بقوة عبر وسائل الإعلام الاجتماعية خلال السنوات الماضية، لذلك تم وضع خطط متكاملة للتصدي لهذا الأمر ومنع المتطرفين من نشر أفكارهم بشكل أكبر.

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