34 قرية مستفيدة من المياه المحلاة في #صبيا

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المواطن- جازان

ضخة المديريةُ العامة للمياه بمنطقة جازان، ممثلةً بفرعها بصبيا، المياه المحلاة لقرية الحسينية بمركز الكدمي التابعة لمحافظة صبيا، بعد استكمال تنفيذ شبكات المياه والوصلات المنزلية والعدادات وربطها بالخط الناقل للمياه.

وأوضح مدير عام المياه بالمنطقة المهندس حسين قميري، أن المديرية العامة للمياه بجازان سيّرت فرق عمل للقيام بجولات ميدانية مكثفة بهدف التأكد من وصول المياه للمواطنين في القرية التي تم ضخ المياه لها.

وبيّن أن المديرية العامة المياه بالمنطقة تواصل عملية ضخ المياه إلى جميع قرى محافظة صبيا، بعد استكمال تنفيذ شبكات المياه والوصلات المنزلية والعدادات وربطها بالخط الناقل للمياه، مشيرًا إلى أن عدد القرى التي تم ضح المياه المحلاة بها وصل إلى أكثر من (34) قرية.

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