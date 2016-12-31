35 وظيفة أكاديمية وإدارية شاغرة للجنسين بكلية الأمير سلطان العسكرية الصحية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت كلية الأمير سلطان العسكرية للعلوم الصحية بالظهران عبر موقعها الإلكتروني www.psmchs.edu.sa ، عن فتح باب التقديم على الوظائف الأكاديمية والإدارية والخدمات المساندة، وفق الوظائف والشروط التالية:

– الوظائف الإكاديمية:

1- أستاذ مساعد تقنية مختبرات إكلينيكية: دكتوراه في إحدى التخصصات (أمراض الدم/ الباثولوجيا الكيميائية).

2- أستاذ مساعد رعاية تنفسية: دكتوراه في إعادة التأهيل الرئوي.

3- أستاذ مساعد تقنية تخدير: دكتوراه في إحدى التخصصات (التخدير والعناية المركزة/ إدارة الألم).

4- أستاذ مساعد تمريض: دكتوراه في تمريض الأطفال.

5- أستاذ مساعد: دكتوراه في التخصصات التالية (طب الطوارئ/ صحة الفم والأسنان/ تقنية الأجهزة الطبية/ إدارة المعلومات الصحية/ العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل الحركي).

6- محاضر تقنية مختبرات إكلينيكية: ماجستير علم الأحياء المجهري في احدى التخصصات (فيرو لوجيا/ مبحث الفيروسات/ علم الجراثيم).

7- محاضر رعاية تنفسية: ماجستير في العناية الحرجة.

8- محاضر تقنية تخدير: ماجستير في إحدى التخصصات (تخدير وعناية مركزة/ إدارة الألم).

9- محاضرة تمريض: ماجستير في تمريض العناية الحرجة.

10- محاضر تقنية أجهزة طبية: ماجستير في التقنية الطبية الحيوية، الإلمام بالأجهزة الطبية وتطوراتها.

11- محاضر إدارة معلومات صحية: ماجستير في التخصص دبلوم أو دورة تدريبية معتمدة في الترميز الطبي.

12- محاضر علوم: ماجستير في علم الأحياء البشري في إحدى التخصصات (علم وظائف الأعضاء/ التشريح)، أو ماجستير فيزياء حيوية.

13- محاضر دراسات إسلامية: ماجستير في الدراسات الإسلامية.

14- محاضرة صحة فم وأسنان: ماجستير في الاستعاضة السنية أو طب أسنان الأطفال.

15- محاضر مهارات الحاسب الآلي: ماجستير في علوم الحاسب الآلي.

16- محاضر مهارات تطوير الذات: ماجستير في علم النفس التربوي.

17- مدرس لغة: ماجستير لغة إنجليزية شهادة معتمدة في تدريس اللغة كلغة ثانية لغير المتحدثين بها شهادة معتمدة في تدريس اللغة الإنجليزية للكبار.

– الوظائف الإدارية:

1- أخصائي جودة: ماجستير في التخصص.

2- أمين مكتبة: بكالوريوس آداب في علوم المكتبات والمعلومات، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

3- أخصائي تحليل إحصائيات: ماجستير في الإحصاء الحيوي، إلمام شامل ببرامج الإحصاء وبرامج المايكروسوفت، الإلمام في مجال البحوث.

4- أخصائي رواتب: بكالوريوس محاسبة، إلمام بنظام التأمينات الاجتماعية والأجور والاستحقاقات بإدارة الموارد البشرية.

5- أخصائية علم نفس: بكالوريوس علم نفس أو علم نفس تربوي.

6- باحث اجتماعي: بكالوريوس خدمة اجتماعية أو علم اجتماع، إلمام باللغة الإنجليزية.

7- سكرتير ثنائي لغة: بكالوريوس لغة إنجليزية، مع دورة تدريبية في تطبيقات الحاسب الآلي أو دبلوم حاسب آلي أو سكرتارية، مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

8- مساعد إداري: دبلوم إداري مع إجادة الحاسب الآلي أو دبلوم حاسب آلي، إجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة.

9- مدخل بيانات: دبلوم في تطبيقات الحاسب الآلي، دورة معتمدة في ادخال البيانات ومعالجة النصوص.

10- مدرب رياضة: بكالوريوس تربية بدنية.

11- مترجم: بكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها، إلمام بالمصطلحات الطبية والإدارية والمالية والعلمية والقانونية، إجادة استخدام الحاسب.

– الوظائف المساندة:

1- مساعدة طبيب أسنان: دبلوم معتمد في التخصص، الإلمام بقواعد السلامة والإسعافات الأولية، إجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة.

2- مصمم رسومات: دبلوم حاسب آلي، دورات تدريبية معتمدة في مجال تصاميم الجرافيك والوسائط المتعددة.

3- مصور: دبلوم، دورات تدريبية معتمدة في التصوير الفوتوغرافي.

4- طباخ عربي: دبلوم في الفندقة والضيافة (تخصص طبخ)، الإلمام باللغة الإنجليزية.

5- مشرف خدمات طعام: دبلوم في الفندقة والضيافة، إجادة اللغة الإنجليزية.

6- فني سمعيات وبصريات: دبلوم تقنية اتصالات، الإلمام بمستجدات التقنيات البصرية والسمعية الحديثة وصيانتها.

7- (فني كهرباء) ضغط عالي: دبلوم هندسة كهربائية.

وأوضحت الكلية، أنه يُشترط لجميع الوظائف اجتياز المقابلة الشخصية والاختبارات المطلوبة، كما يشترط لوظائف أعضاء هيئة التدريس أن يكون آخر مؤهلين أكاديميين في مجال تخصص الوظيفة المتقدم لها.

ودعت الكلية الراغبين ممن تتوفر لديهم المؤهلات والشروط المطلوبة إرسال السيرة الذاتية مرفقة بصور الشهادات العلمية والسجل الأكاديمي والخبرات وشهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لذوي التخصصات الصحية إلى البريد الإلكتروني للكلية، في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان، مع ذكر أسم الوظيفة على البريد التالي: recruitment@psmchs.edu.sa .